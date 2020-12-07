Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu
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Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu

07.12.2020 20:31 | Son Güncelleme: 07.12.2020 21:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki konuşmasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali vermesiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli, "Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulundaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı" dedi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BU DEFA CUMHURBAŞKANI ADAYI"

İYİ Partili Aytun Çıray ise, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali vermesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşmanın coşkusuna baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu bu defa Cumhurbaşkanı adayı" dedi.

KILIÇDAROĞLU ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerinde konuştu. Konuşmasının büyük bir bölümünde iktidarı eleştiren CHP lideri, Kendisine "Aday ol" diyen AK Parti milletvekillerine, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesi, CHP sıraları tarafından ayakta alkışlandı.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını değerlendirdi: Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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