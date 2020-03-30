MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması)...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması) İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir.
30.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:31
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(HDP Milletvekili Remziye Tosun'un mahallelerde anons yaptırması) İnsanlarımızın arasına kin ve nefret tohumları saçan bu bölücünün derhal dokunulmazlığının kaldırılarak, milletvekilliğinden çıkarılması tarihi bir görevdir." - ANKARA
Kaynak: İHA