MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerinde bayramlaşma programlarına katıldı.

Yıldırım, ilk olarak Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'ı ziyaret etti, ardından cuma namazını Tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde kıldı.

Namaz çıkışı esnaf ziyaretlerinde bulunan Yıldırım ve Orhan, partililerle Suluhan Kervansarayı'nı gezerek bilgi aldı.

Yıldırım, tarihi kervansarayın bir an evvel ihale edilerek, turizme kazandırılmasının önemine değindi.

Yıldırım, "Böylesi muhteşem eserlerin atıl durumda olması hiç de hoş değil. Suluhan Kervansarayı Beypazarı turizmine zenginlik katacak bir yerdir." dedi.

Ardından Nallıhan İlçe Başkanı İlker Oymaağaç'ı ziyaret eden Yıldırım, partililerinin bayramını kutladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerine ziyaretler gerçekleştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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