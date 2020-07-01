Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
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Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesaplarını askıya alma kararından sonra bütün MHP'lilerin sosyal medya hesaplarını askıya alacaklarını duyurdu.

01.07.2020 20:57 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:14

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz. Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP'liler sosyal medya hesaplarını askıya alıyor

Sosyal medya platformu Twitter'da ise #ÜlkücülerHesapKapatıyor etiketi gündem oldu.

Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor

Kaynak: DHA

Manşet

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