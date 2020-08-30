MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
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MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, MasterChef yarışmasında Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamatı övmesine tepki gösterdi, "Ne karşılığı reklam yapıyor" dedi.

30.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 30.08.2020 15:49

Önceki akşam MasterChef'te Somer Sivrioğlu "Çin tuzu" olarak bilinen monosodyum glutamat kararında kullanılması halinde çok zararlı olmadığını söyledi. Bu sözlerine ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu "Bu adama Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı" sözleriyle karşılık verdi.

"HİÇ ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Sivrioğlu, programda "Çin tuzu"nu eline alarak yarışmacılara "İnsanlar monosodyum glutamatın kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Hiç öyle bir şey yok. Mantıklı kullanılırsa çok önemli bir ürün" ifadeleriyle ürünü anlattı.

Somer Sivrioğlu'nun bu sözlerine MHP'den tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Tarım Bakanlığı'nı ve RTÜK'ü konuyla ilgili adım atmaya çağırdı.

"BU ADAMA BİRİ SORMALI"

İki kurumu etiketlediği paylaşımında Vahapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı "Bu adama Çin tuzunun reklamını ne karşılığı yaptın diye birisi sormalı monosodyum glutamat (MSG) yiyecklere sahte lezzet katan,bağımlılık yapan, doyma hissini ortadan kaldıran, kalp-damar hastalıkları ve obezitenin öncelikli sebeplerindendir. Gizli reklamdır "

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu'na tepki gösterdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, MasterChef'in ünlü şefi Somer Sivrioğlu'na tepki gösterdi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
Haber Yorumları (6)
AA: dogru soyluyor MONO SODYUM GLUTAMAT BIR ZEHIRDIR BILGIYI GIDIP GIDA MUHENDISLERINDEN ALACAKSINIZ . . . LEZZETLI YEMEK YAPABILIRSIN AMA HADDINI ASMA AŞÇIYSAN AŞÇI OLARAK KAL.
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MHP ÜLKENİN MİLLİYETCİLİĞİNİ KULLANAN CAHİL BİR : ne kadar cahil insan varsa mecliste bu mhp oy atan kısım da cahil takım tutar gibi parti tutuyorlar
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NEREDEN BİLİYON?: Sayın vekilin tıp ile ilgili herhangi bir ihtiasası veya çalışması mı vardır ? Neden bilmediği konular hakkında konuşuyor ?
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