MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "Ülkemiz özellikle 2016 yılının ikinci yarısından itibaren çok ciddi anlamda iç ve dış siyasi krizler yaşanmıştır. Buna karşılık Anamuhalefet ve bir takım kendini bilmezler bunu seyretmekle yetinmekte, hatta iş birliğine gitmektedir. Ramazan iftarlarında bir araya gelenler, sözde adalet yürüyüşünde buluşmalar bunun en somut örneğidir." dedi.



Partisinin İzmir İl Kongresi'nde konuşan Tanrıkulu, Türkiye'nin menfaatlerine hizmet eden konularda sonuna kadar gideceklerini ve inandıklarını sonuna kadar söylemeye devam edeceklerini belirtti.



Türkiye'nin her alanda bıçak sırtı bir süreçten geçtiğini ifade eden Ahmet Kenan Tanrıkulu, ekonomik ve siyasi gelgitlerin Türkiye'nin önünü tıkadığını belirtti.



"Gün, birlik ve beraberlik günüdür"



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe ilişkin ise "sözde adelet yürüyüşü" ifadesini kullanan Tanrıkulu, şöyle konuştu:



"Ülkemizde özellikle 2016 yılının ikinci yarısından itibaren çok ciddi anlamda iç ve dış siyasi krizler yaşanmıştır. Buna karşılık Anamuhalefet ve bir takım kendini bilmezler bunu seyretmekle yetinmekte, hatta iş birliğine gitmektedir. Ramazan iftarlarında bir araya gelenler, sözde adalet yürüyüşünde buluşmalar bunun en somut örneğidir. Bu yüzden gün, birlik ve beraberlik günüdür."



Türkiye'nin ciddi bir tehlike ve tehditlere maruz kaldığını savunan Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Türk milleti 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin travmasını da henüz tam anlamıyla atlatamamıştır. Türkiye, PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle yurt içi ve dışında amansız bir mücadele içindedir. Bölücü hainler Türkiye'nin içini karıştırmak için yeni tezgahlar peşindedir." şeklinde konuştu.



Tanrıkulu, partisinin, merkez sağda yeni bir parti kurmak isteyenlerin saldırısı altında olduğunu da ifade etti.



MHP İl Başkanı Necat Karataş'ın tek listeyle girdiği MHP İzmir İl Teşkilatının 12'nci kongresine, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, ilçe başkanları ve delegeler katıldı.