MHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu Açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Gerçekler şimdi Kırkağaç kavunu gibi ortaya çıkmış ve saplar daha da netleşmeye başlamıştır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe ilişkin, "Gerçekler şimdi Kırkağaç kavunu gibi ortaya çıkmış ve saplar daha da netleşmeye başlamıştır." dedi.
Partisinin İl Kongresi'nde konuşan Tanrıkulu, HDP ile CHP'nin kol kola yürüdüğünü, MHP içerisinde nifak çıkarmak isteyenlerin de bu tavrı desteklemesinin ilginç olduğunu söyledi.
Türkiye'nin bıçak sırtı bir süreçten geçtiğini belirten Tanrıkulu, şöyle devam etti:
"Güvenlik ve jeopolitik riskler bir yanda, siyasi ve ekonomik gelgitler öbür tarafta Türkiye'mizin önünü tıkamakta ve mevcut potansiyel gücünü de hızla tüketmektedir. Ülkemiz özellikle 2016 yılının ikinci yarısından itibaren çok ciddi anlamda bazı hem dış politika anlamında hem de siyasi anlamda iç ve dış kristalle de çerçevelenmiş durumdadır. Bunun yanı sıra gerek terörle mücadele de gerekse Suriye ve Irak'ta hemen güney sınırlarımızda veya Güneydoğu'da meydana gelen olaylarda veya Avrupa ülkelerinde olan yakın zamandaki ilişkilerle böyle bir tıkanma süreci içerisine bizi itmiştir."
Tanrıkulu, ülkücülerin devlet ve milletin bekası için her zaman fedakarlık yaptığını ancak geçmiş söylemleriyle şimdiki tutumlarına bakıldığı zaman kişisel çıkar peşinde koşan birtakım ikmal avcılarının gerçek niyetlerinin gözler önüne serildiğini öne sürdü. Tanrıkulu, şunları kaydetti:
"Batman'da şehit edilen müzik öğretmenimiz rahmetli Aybüke kızımızın acısını bir kez olsun bile paylaşmayan terörü lanetlemeyen HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin bu tavrı partimize nifak çıkarmak isteyenlerin de desteklemesi ne ilginçtir öyle değil mi? Gerçekler şimdi Kırkağaç kavunu gibi ortaya çıkmış ve saplar daha da netleşmeye başlamıştır. Bir yanda vatanını toprak bütünlüğünü, al bayrağını ve milletini düşünen Milliyetçi Hareket yani sizler, öte yandan adalet, adalet kıstası altında dış mihrapların taleplerini yerine getiren zavallı bir uyruk. Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir nifak amacı vardır ama milletimiz bunu unutmaz. Türk milliyetçileri ise bunu asla yemez."
MHP İl Başkanı Erkan Öztürk'ün tek listeyle girdiği MHP Manisa İl Teşkilatının 12'nci kongresine, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Hüseyin Akgül, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, ilçe başkanları ve parti delegeleri katıldı.