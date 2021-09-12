MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Ziyaret Etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarete; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Hasan Özarslan ve MHP İl Başkanı Salih Aksu'da eşlik etti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'a ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Valimiz, kendilerine teşekkürlerini iletti.

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