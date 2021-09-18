MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, partisinin Konya'daki Bölge İstişare Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, son günlerde CHP'li belediyelerin milli ve manevi değerleri ayaklar altına aldığını belirterek "Hazreti Mevlana der ki 'Bozuk olunca maya, ne ar kalır ne de haya.' Şu kepazeliğe, şu utanmazlığa bakar mısınız?' dedi.

Kalaycı, partisinin "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023 - Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" temalı genişletilmiş Konya Bölge İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bir otelde düzenlenen toplantıdaki kurula başkanlık yapan Kalaycı, burada yaptığı açılış konuşmasında, son günlerde CHP'li belediyelerin milli ve manevi değerleri ayaklar altına aldığını söyledi.

CHP'li Edremit Belediyesi tarafından, ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlamalarında çarşaflı Türk kadınına zincir vurulan rezil bir gösteri sergilendiğini ifade eden Kalaycı, "Türk düşmanı beyinsizler bilsinler ki Türk kadınına işgalciler dahi zincir vuramamıştır." diye konuştu.

Kalaycı, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından da Dünya Belediyeler Birliği Kültür Zirvesi'nde düzenlenen çıplak semazen gösterisiyle Mevlevi kültürüne, sema ayinine ve Hazreti Mevlana'ya büyük saygısızlık yapıldığını belirtti. Milli ve manevi değerleri ayaklar altına alan CHP'li belediyeleri ve kirli zihniyeti kınadığını vurgulayan Kalaycı, şunları kaydetti:

"Hazreti Mevlana der ki 'Bozuk olunca maya, ne ar kalır ne de haya.' Şu kepazeliğe, şu utanmazlığa bakar mısınız? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bu saygısız gösteriyi eleştirenleri kirli zihniyet olarak tanımlamış, çağ dışı anlayış, çağdaş değerlere düşman, hastalıklı ve karanlıklı zihniyet olarak nitelendirmiştir. Haddini bil. Asıl kirli zihniyet, asıl hastalıklı olan, çağ dışı olan, Türk milletinin milli ve manevi değerlerine düşman olan sizin beyninizdir, zihniyetinizdir. Çağdaş dans gösterisiymiş, yeni kültür arayışıymış. Halt etmişsiniz. Değerlerimizi kirli emellerinize alet etmeyi bırakın. İşinize bakın. Körfez tıpkı ağzınız gibi kanalizasyon kokuyor. Önce burayı bir temizleyin güzel İzmir'imize hizmet edin."

Kalaycı, açılış konuşmasının ardından, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları hakkındaki değerlendirmesine geçti.

Konya'nın yanı sıra, Antalya, Karaman, Aksaray, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Konya Bölge İstişare Toplantısı'nda divan üyeleri olarak MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Konya Milletvekili Esin Kara, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, MYK üyeleri Ahmet Selim Yurdakul, Akif Çapraz ve Hüseyin Yıldız ile MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan yer aldı.

Programa partili millet vekilleri, MYK üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.