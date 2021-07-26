MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'dan ETSO'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yücelik'i ziyaretinde Aydın'a MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da eşlik etti.

Ziyarette salgın ve şehrin ekonomisiyle ilgili yaşanan sıkıntılar konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın salgın sebebiyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, bugüne kadar verilen emeklerin boşa gitmemesi adına salgınla mücadelenin ülke genelinde aynı ciddiyet ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

MHP olarak halkın gündemini yakından takip ettiklerine işaret eden Aydın, "Erzurum'da başta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olmak üzere toplumun her kesimiyle yakın temas içindeyiz. Hangi alanda olursa olsun yaşanan sıkıntılara hızlı ve kalıcı çözümler bulmak için çaba gösteriyoruz. Ayrıca milletimiz her zaman devletiyle el ele verip güç birliğiyle bütün sıkıntıların üstesinden gelecek iradeye sahip." ifadelerini kullandı.

Ziyarette dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getiren ETSO Başkanı Yücelik de Kovit-19'la mücadelede gerek insan sağlığı, gerekse ekonomik anlamda devletin ve milletin büyük bedeller ödediğini hatırlattı.

Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artışa dikkati çeken Yücelik, şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadelede yeniden başa dönmemek, aynı sıkıntıları yeniden yaşanmamak ve sağlık çalışanlarının yükünü daha fazla artırmamak için herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. Alınan tedbirlere uymak ve aşı konusunda gerekli hassasiyeti göstermek her vatandaşın topluma karşı sorumluluğudur, Salgından bir an önce kurtulmak ülke ve bölge ekonomisinin geleceği için hayati önem taşıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç