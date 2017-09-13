MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, "Zaman geçse de dünya konjonktürleri değişse de bu topraklarda sabit duracak, silinemeyecek bir şey vardır. O da MHP'nin milli, onurlu ve bağımsız duruşudur." ifadelerini kullandı.



Adan, yaptığı yazılı açıklamada, kurulduğu günden itibaren Türk milletinin menfaatleri için bizzat millet adına mücadele etmeyi şiar edinen MHP'nin, bu uğurda çok taarruzlara maruz kaldığını, çok hücumu atlattığını belirtti.



Devletin bekası, milletin selametini tehdit eden terörist bütün organizasyonlara karşı ülkücülerin göğüslerini siper ettiğini ifade eden Adan, bunun 50 yıldır omuzlarda şerefle taşınan bir rütbe, gelecek nice 50 yıllara da aktarılacak bir emanet olduğunu vurguladı.



Adan, Ruhi Kılıçkıran'ın canına kasteden kudurganlıkla, Fırat Çakıroğlu'nu şehit eden karanlık zihnin, birbirinin devamı olduğunu ve karşılarında bundan sonra da MHP'nin ve ona gönül vermiş ülkücülerin sıradağlar gibi duruşunu bulacaklarını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:



"Zaman geçse de dünya konjonktürleri değişse de bu topraklarda sabit duracak, silinemeyecek bir şey vardır. O da MHP'nin milli, onurlu ve bağımsız duruşudur. Bu duruşun kiralanmış kızıl namlulardan gelen ölümle yahut 12 Eylül'ün işkence tezgahları ve darağaçlarıyla önüne geçmenin mümkün olmadığını tarih bize ispat etmiştir. Fakat bu direniş ve diriliş hikayesinin ölümsüzleşmesi, gelecek nesillere de aktarılması icap etmektedir.



Bunun için de gereken adımları Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey atmıştır.

Sayın Genel Başkanımız, bu davanın maziden atiye ulaşmasına katkı sağlayan herkese karşı bir ahde vefa göstermiştir. Üç hilalli sancağın 50 yıldır dalgalanması uğruna canını veren, kanını döken, mahpusların karanlıklarında çile çeken herkes adına abidevi bir adım atılmıştır. Genel Başkanımızın direktifleriyle atılan bu adım, Ülkücü Şehitler Anıtı ve o anıtın yakınında oluşturulan Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'dır."



"Taş Medreseliler Hatıra Ormanı..."



"O anıt ve o hatıra ormanı, yalnızca taştan ve ağaçtan oluşan bir anı köşesi değildir. Kızılcahamam'daki o yapı, MHP'nin tabelası arkasında bir fikrin, bir inancın olduğunun ispatıdır." ifadesini kullanan Adan, açıklamasına şöyle devam etti:



"O abidede yer alan şehit isimleri, Türk milliyetçiliği fikrine kurşun işlemeyeceğinin ispatıdır. Onlar toprağın altında yatmaktadır ama üç hilalin partisi MHP, toprak altındakilerin hatırasına hürmeten hep dimdik bir şekilde ayaktadır.



Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'ndaki ağaçların her biri bu memleketin kaderini, bu milletin kederini sırtlanan ülkücü hareketin, kendisini yok etmek isteyen 12 Eylül diktasına yenilmediğinin ispatıdır. Çünkü Taş Medreseliler Hatıra Ormanı'nda 12 Eylül ve sonrasında zindanda çile dolduran ülkücülerin her birinin adına ithafen bir ağaç bulunmaktadır."



Bahçeli'nin kendi elleriyle diktiği bazı fidanların ise bilhassa kendisine kırgınlığını ifade eden dava arkadaşlarının adını taşıdığını belirten Adan, Genel Başkanlarının bu tavrının bugün devasa gibi görünen pek çok problemin çözümü olacağını kaydetti.



Adan, 12 Eylül öncesi örtülü işgal girişimlerinin ideolojik tetikçileri tarafından, 12 Eylül'den sonra ise zalim cuntacıların eliyle asılarak ve işkenceyle şehit edilen bütün arkadaşlarına rahmet dileğinde de bulundu.