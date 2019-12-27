MHP'den Rona Yırcalı'ya ziyaret

27.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:34

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir il yönetimi işadamı Rona Yırcalı'yı ziyaret etti.



MHP Balıkesir İl Başkanlığı Yırcalı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu. Rona Yırcalı'ya yapılan nezaket ziyaretinde Balıkesir, Türkiye gündemine dair görüş alışverinde bulundular. Yaklaşık 1 saat süren nezaket ziyareti sonrası Yırcalı misafirlerini kapıya kadar uğurladı. Ziyaret sonrası MHP İl Başkanı E. Gökay Yüksel ve yönetim kurulu üyeleri Rona Yırcalı'ya teşekkürlerini sundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA