MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi
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MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi

08.12.2020 10:00 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:13
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi

AK Parti'yi eleştirdikten sonra MHP'den ihraç edilen ve bağımsız statüye düşen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceği iddia edildi.

MHP Ordu Milletvekili olan Cemal Enginyurt, AK Parti'ye yönelik yaptığı eleştirinin ardından partisinden ihraç edilmişti. İhraç işleminin ardından bağımsız milletvekili statüsüne düşen Enginyurt ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında Enginyurt'un Demokrat Parti'ye geçeceğini öne sürdü. Sarıkaya yazısında, "Meclis Genel Kurulu'ndaki aritmetik dağılım değişecek" ifadelerini kullandı. Sarıkaya başka isimlerin de diğer partilere geçebileceğini belirtti.

ENGİNYURT MHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve AK Parti'nin MHP'yi yok saydığını dile getirerek, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" demişti.

"ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜ ALAMAZSINIZ"

Bu sözleri üzerinde parti disiplin kuruluna sevk edilen Enginyurt alınan karar kapsamında MHP'den ihraç edilmişti. İhraç kararından sonra da açıklamada bulunan Enginyurt, "MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve ordular için hep doğruları konuşan olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 10:13:13. #1.15#
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