MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan Demokrat Parti'ye geçme sinyali

Demokrat Parti'ye geçeceği konuşulan Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'tan iddiaları kuvvetlendiren bir hamle geldi. AK Parti'yi eleştirdikten sonra MHP'den ihraç edilen ve bağımsız statüye düşen Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a övgüler yağdırdı.

Takipçilerinden Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı takip etmelerini isteyen Enginyurt, "Sayfamdaki arkadaşlarım, Türk Siyasetinin genç, dinamik ve beyefendi ismi Sayın @DpGultekinUysal beyefendiyi takibe alalım. Güzel şeyler söylüyor. Türkiye için umut veriyor." ifadelerini kullandı.

ENGİNYURT MHP'DEN NEDEN İHRAÇ EDİLDİ?

Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık rekoltesi açıklamasına sert tepki göstermişti. Enginyurt Pakdemirli'nin rekolteyi beklenenden yüksek açıkladığını savunmuş ve AK Parti'nin MHP'yi yok saydığını dile getirerek, "Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhalefet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz. Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" demişti.

"ÜLKÜCÜLÜĞÜMÜ ALAMAZSINIZ"

Bu sözleri üzerinde parti disiplin kuruluna sevk edilen Enginyurt alınan karar kapsamında MHP'den ihraç edilmişti. İhraç kararından sonra da açıklamada bulunan Enginyurt, "MHP den ihraç ettiniz! Ülkücülüğümü almadınız, alamazsınız. İhraç edenler! Bir gün sıra size de gelir. Konuşmamı kesemezsiniz, kesemeyeceksiniz. Ülkücülerin sesini kimse kesemez. Millet, devlet ve ordular için hep doğruları konuşan olacağım" ifadelerini kullanmıştı.