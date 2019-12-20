MHP'den Çevre Şehircilik İl Müdürü Bilgin'e ziyaret
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MHP'den Çevre Şehircilik İl Müdürü Bilgin'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin'i makamında ziyaret etti.

20.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:10
MHP'den Çevre Şehircilik İl Müdürü Bilgin'e ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi () İl Başkanı , Ufuk Nurullah Bilgin'i makamında ziyaret etti.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin'in makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bilgin, kentte sürdürdükleri çalışmalar hakkında Başkan Kayaalp'e bilgi verdi.


MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp de, kendilerini kabul etmelerinden dolayı Bilgin'e teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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