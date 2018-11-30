MHP'den Burdur Tefenni Belediye Başkan Adayı Ümit Alagöz Kimdir?

2019 Yerel Seçimleri için MHP, Burdur Tefenni Belediye Başkan adayı olarak Ümit Alagöz'ü seçti.

ÜMİT ALAGÖZ KİMDİR?

Ümit Alagöz, 5 Eylül 1977 yılında Avusturya'nın Salzburg şehrinde dünyaya geldi. İlkokulu Tefenni Atatürk ilköğretim okulunda, liseyi Tefenni Lisesi ve Karamanlı Lisesinde tamamladıktan sonra mesleki eğitimi amacıyla Avusturya'ya ailesinin yanına gitti. Elektrik dalında mesleki eğitimini Salzburg meslek okulunda tamamlamasının ardından 2004 yılına kadar Avusturya da çalıştı.

TEFENNİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLIĞI YAPTI

2004 yılında çocuklarının Türkiye'de eğitim görmesi ve memleketi olan Tefenni'ye yatırım yapmak için Salzburg'dan kesin dönüş yaptı. 2007-2009 yılları arası Tefenni Ülkü Ocakları Başkanlığı ve MHP Tefenni İlçe Sekreterliği, 2009-2013 Eylül ayına kadar da MHP İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2004 yılından bu yana ticaretle uğraşan Alagöz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

TEFENNİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Ümit Alagöz 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.