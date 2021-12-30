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MHP'den BAGFAŞ'a indirim ziyareti

MHP'den BAGFAŞ'a indirim ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye'nin önde gelen gübre üretici BAGFAŞ'a Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı ekibi ziyaret etti.

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'nin önde gelen gübre üretici BAGFAŞ'a Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığı ekibi ziyaret etti. Başkan Yüksel MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin indirim çağrısına destek veren BAGFAŞ'ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sakbaş, Bandırma İlçe Başkanı Bekir Bozkurt, Erdek İlçe Başkanı Fatih Bağcı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, kimsayasal gübre konusunda Türkiye'nin öncüsü olan BAGFAŞ'ı ziyaret ederek Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal ile son ekonomik gelişmeler ve gübre fiyatlarındaki anormal artışlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

BAGFAŞ Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal, ziyaret sebebi ile MHP heyetine teşekkür ederek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin çağrısına BAGFAŞ olarak destek verdiklerini, ülkenin ekonomik olarak zor dönemlerden geçtiği bu günlerde devletin, milletin ve Türk Çiftçisi'nin yanında olduklarını kaydetti. - BALIKESİR

MHP'den BAGFAŞ'a indirim ziyareti

MHP'den BAGFAŞ'a indirim ziyareti

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