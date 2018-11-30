MHP'den Antalya Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu Kimdir?

2019 Yerel Seçimleri için MHP, Antalya İli Finike Belediye Başkan adayı olarak Nail Dülgeroğlu'nu seçti.

NAİL DÜLGEROĞLU KİMDİR?

Nail Dülgeroğlu, 1951 yılında Finike'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Finike'de tamamladı ve ticarete başladı. Politika ile 1980 yılından önce, Belediye Meclis Üyesi olarak tanıştı. 1983 yılında Adalet ve Kalkınma Parti'si (AKP) teşkilatının Finike kuruluşunda yer aldı. 1989 yılı Ocak ayına kadar bu partinin İlçe Başkanlığını yürüttü.

EN UZUN SÜRE BELEDİYE BAŞKANI OLAN İLK İSİM

Dülgeroğlu, 1989-1994-1999 -2004 ve 2009 yıllarında yapılan yerel seçimlerde 5 kez üst üste Belediye Başkanlığına seçildi. Halen bu görevi yürüten belediye başkanı, belediyecilik dalında bir çok ödül aldı. Dülgeroğlu, üst üste 5 kez seçilen ve en uzun süre Belediye Başkanlığı yapan kişi olarak bir ilki başardı. Başkan Dülgeroğlu, Evli ve 2 çocuk sahibi. 2019 Yerel Seçimlerinde ise MHP'den yine Antalya Finike Belediye Başkan adayı olarak seçildi.