MHP'den Alparslan Türkeş Vakfı hamlesi! Semih Yalçın, yeni vakıf kuracaklarını ilan etti

Genel Başkanlığı'nı Mhp'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in yaptığı Alparslan Türkeş Vakfı'nın anmasında çıkan olaylar uzun süre gündemi meşgul etmişti. MHP lideri Bahçeli, bu olaylardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tuttu. MHP'ye yakın olmadığı bilinen ve İYİ Parti'ye yakın olduğu iddia edilen vakfa karşı yeni bir vakıf kurulması için harekete geçildi. Bu hamleyi Bahçeli'ye en yakın isim Semih Yalçın ilan etti.

"HAREKETE GEÇME GEREĞİ DUIYDUK"

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "Kurucu liderimiz başbuğ Alparslan Türkeş tarafından MHP ve Ülkücü Hareket'e bırakılan manevi ve siyasi mirasın; vakıf görünümlü bir çatı altında örgütlenen maksatlı çevrelerce istismar gayretlerinin artması üzerine partimizce harekete geçilmiştir. Başbuğumuzun manevi mirasını korumak, adını, davasını ve bizlere emanet ettiği Türklük ülküsünü gerçek varisleri ve sahipleri olarak kıyamete kadar yaşatmak maksadıyla kendisinin adını taşıyan bir vakfın kurulması kararlaştırılmıştır. Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı adını taşıyacak vakfın kuruluş çalışmaları başlatılmış olup en kısa zamanda tamamlanacaktır. Vakfın kısa adı TATSAV olacaktır" dedi.

"HEVAL MERAL'E HİZMET VAKFI HALİNE GELMİŞ"

TATSAV faaliyete geçtikten sonra Alparslan Türkeş'i ve onun banisi olduğu Ülkücü Hareketi bundan böyle hiç kimsenin istismar edemeyeceğini savunan Yalçın, "Bunu yapan ailesi de olsa; Alparslan Türkeş adının ve geride bıraktığı kutlu mirasın sinsi amaçlar için kullanmasına müsaade edilmeyecektir. Böylece; MHP'nin birlik ve bütünlüğünü bozmayı, Ülkücü Hareket'in tarihi misyonunu engellemeyi, camiamızda ikilik çıkarmayı hedef alan entrikaların döndürülmesi çabalarına son verilmiş olacaktır. Merhum Alparslan Türkeş'in gerçek ailesi, MHP camiası ve ülkücü harekettir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te kan bağı değil; can ve inanç bağı, aidiyet hissi ve bilinci esastır. Alparslan Türkeş'in gerçek evlatları onun yolundan hiç ayrılmamış MHP camiasının mensupları ve ülkücülerdir. CHP'li Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Kripto Abla rolünü üstlenmiş Heval Meral'e hizmet eder hale gelen mevcut vakfı, hiçbir ülkücü kabullenemez. Mansur Yavaş vasıtasıyla CHP'nin siyaset değirmenine su taşıyan ve İP Müdiresi Meral Akşener'in kirli emellerine alet olan bir vakfı istemiyoruz. MHP camiası ve Ülkücü Hareket olarak, entrika müstahsili mevcut vakfı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Alparslan Türkeş Vakfı'nın 28 Kasım'da düzenlediği "Alparslan Türkeş'i anma" etkinliğine, saldırı düzenlenmiş vakıf yetkilileri söz konusu kişilerin MHP'li olduğunu açıklamıştı. Olay sırasında çok sayıda kişi yaralanmıştı.

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