MHP Çat ilçe olağan kongresi yapıldı
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MHP Çat ilçe olağan kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Çat ilçe olağan kongresi Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın katılımları ile yapıldı.

MHP Çat ilçe olağan kongresi yapıldı
19.08.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:18

Milliyetçi Hareket Partisi Çat ilçe olağan kongresi Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş'ın katılımları ile yapıldı. Kongrede MHP Çat İlçe Başkanlığına Yılmaz Polat yeniden seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajının okunması ile başlanan kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Pandemi nedeni ile sadece delegasyonun salonlara alındığı, maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildiği gözlendi.

MHP İl Başkanı Karataş, Önce Ülkem ve Milletim, Sonra Partim ve Ben düsturuna atıf yaparak, Ülkemizin içerisinde bulunduğu problemlerin çözümüne, Milliyetçi Hareket Partisinin yapmış olduğu katkıları dile getirdi.

Karataş, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" teması ile başlatılan kongrelerin ülkemizin geleceğine, milletimizin refahına hizmet edecek kadroların başarılı olması için dilek ve temennisinde bulundu.

Kongre sonrasında MHP İl başkanı Naim Karataş İlçe esnafını gezerek, ilçe deki esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, birlik ve beraberlik içerisinde, bütün sorunların üstesinden gelineceğini belirtti. Karataş, vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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