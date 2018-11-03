MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı Binası Açıldı

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı binası, törenle açıldı.

İlçe başkanlığı binasının açılışına, MHP İl Başkan Yardımcısı Adem Yıldız, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile partililer katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, yeni yönetime yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Belediye başkanlığı için aday adaylarının başvuruların başladığını dile getiren Yıldız, "Henüz adayımız netlik kazanmamıştır. Vizyonu, kariyeri düzgün adaylarla seçime gideceğiz." dedi.

Beypazarı ilçesinde geçmişte olduğu gibi 2019 yerel seçimlerinde de belediye başkanlığını almak için iddialı olduklarını vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"MHP, yerel iktidar için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Beypazarı ilçesinde yeniden seçimi kazanarak MHP'nin 3 hilalini dalgalandıracağız. Bu konuda yeni ilçe başkanımız Erdoğan Orhan ve yönetimini çok azimli ve kararlı gördüm."

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ise, kısa süre içinde yönetim kurulunu oluşturduklarını belirterek, "Yeni bir ruh, yeni bir şevk ve heyecanla parti çalışmalarını sürdüreceğiz." dedi.