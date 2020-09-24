MHP Aydın İl Başkanı Alıcık mazbatasını aldı
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MHP Aydın İl Başkanı Alıcık mazbatasını aldı

24.09.2020 16:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:34
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık mazbatasını aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Haluk Alıcık, mazbatasını aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Haluk Alıcık, mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulunda açıklama yapan Alıcık, davası için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Alıcık, Aydın'da 20 yıldan bu yana ilk kez bir kongrede 515 delegenin oy kullandığına dikkati çekerek, "Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Bize güvenenlere, vefa gösterenlere ahde vefamızı göstereceğiz. Aydın'da MHP'yi düştüğü yerden kaldırıp bayrağı en güzel şekilde dikeceğiz. Herkesi partimize bekliyoruz. Kimseyle kavgamız, kırgınlığımız, küskünlüğümüz yok." ifadelerini kullandı.

Alıcık, geçen pazar günü tek listeyle gidilen seçimde göreve yeniden seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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