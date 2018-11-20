MHP Ardahan Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP Ardahan Belediye Başkanı adayı açıklandı.

MHP Ardahan İl Başkanı Hülya Davutoğulları'nın, MHP Genel Merkezine sunduğu isim Halil Kaçar, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP'nin Ardahan Belediye Başkan adayı oldu.

MHP'nin her zaman, devletin bekası için elini taşın altına koyduğunu anlatan Hülya Davutoğulları, "Ardahan, bugüne kadar hak edip de kavuşamadığı hizmetlere, MHP belediyeciliği ile kavuşacaktır. Genel Başkanımızın takdir ve talimatıyla Belediye Başkanı adayımız Sayın Halil Kçara'dır. Allah kendisinin yar ve yardımcısı olsun. Gazamız da mübarek olsun. Bundan sonra bize düşen çok çalışmak." diye konuştu.

Halil Kaçar da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine olan güvenini boşa çıkarmayacağını belirterek, yerel seçimlerden başarılı bir sonuçla çıkacaklarını vurguladı.

Belediye başkanlığını kazandığı takdirde çok çalışacağını kaydeden Kaçar, "Ayrıştıran değil, birleştiren belediye başkanı olacağım. Hizmeti eşit ve adaletli dağıtacağız. Belediyeler, halkımız için var. Biz insanlar için tasarlayacağız şehrimizi." dedi.

Çok çalıştıklarını ve kendisine inananlarla birlikte belediye başkanlığını kazanacaklarına işaret eden Kaçar, herkesin düşüncesine saygı duyacağını ve hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşların belediye başkanı olacağının sözünü de verdi. - ARDAHAN