MHP Ankara Milletvekili MİT Açıklaması

MHP Ankara Milletvekili Mustafa Mit, "Bu coğrafyada yaşayabilmenin iki yolu var; ya güçlü bir ordunuz ya da güçlü bir ekonominiz olacak." dedi.



Mit, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından Çubuk ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, genel merkezin politikalarını anlatmak için bu tür toplantıların düzenlendiğini söyledi.



Bu coğrafyanın, zor bir coğrafya olduğuna dikkati çeken Mit, şöyle konuştu:



"Bu coğrafyada yaşayabilmenin iki yolu var; ya güçlü bir ordunuz olacak ya da güçlü bir ekonominiz olacak. İkisi de birlikte olursa o zaman bu topraklarda çok daha güçlü ve mutlu yaşarız. Son günlerde İran'da yaşananlara bakın. İki, üç gündür olaylar yaşanıyor. Bir anda 2-3 bin kişi sokaklarda yürüyor. Ayaklanmanın ayak sesleri geliyor. Bu coğrafya önümüzdeki günlerde çok ciddi olaylara gebe. Türkiye de bu coğrafyada kendi varlığını korumak için coğrafyanın konseptine uygun mücadele etmelidir. Devletin gücünün doğru yerde kullanılması için elimizden geleni yapıyoruz."



Mit, ülkücü hareketin, tarihin kendisine yüklediği misyonu taşımak zorunda olduğunu dile getirerek, "Türkiye'nin başı gerçekten belada ve devletin gücünü kullanmamız lazım. Devletimizin gücü kimin elinde? 316 milletvekiliyle şu anki hükümetin elinde. Biz şimdi bu iktidara diyoruz ki; Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, Türk milletinin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde görüyoruz. Sizi terörle mücadelede sonuna kadar destekliyoruz. Bizim desteğimiz bu kadardır." ifadelerini kullandı.



Toplantıya ayrıca MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, Çubuk İlçe Başkanı Ali Çankaya, Akyurt İlçe Başkanı Uğur Görgülü ve Kalecik İlçe Başkanı Cengiz Han da katıldı.