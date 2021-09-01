MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'dan, AA Adana Bölge Müdürlüğüne ziyaret
MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Ersoy, ziyaretinde AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik ile görüştü.
AA'nın çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirten Ersoy, personele de görevlerinde başarılar diledi.
Firik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmaları hakkında Ersoy'a bilgi verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa