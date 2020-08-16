MHP Adana'da ilçe kongrelerine 'tek liste' hazırlığı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana'da, Karataş dışında diğer ilçelerde mevcut ilçe başkanlarıyla kongreye gideceği öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana'da, Karataş dışında diğer ilçelerde mevcut ilçe başkanlarıyla kongreye gideceği öğrenildi. Karataş'ta mevcut başkan Mete Başçı'nın yerine Ali Çetinkaya aday olacak.

MHP kaynaklarından alınan bilgilere göre Karataş ilçesi hariç diğer 14 ilçede mevcut başkanlar yeniden aday olacaklar ve kongrelerde 'Tek liste' çıkarılacak. Buna göre, Seyhan'da Baha Bener, Yüreğir'de Yıldıray Şener, Çukurova'da Hasan Öztuğ, Sarıçam'da Mustafa Kızılelma, Kozan'da Nihat Atlı, Ceyhan'da Erdoğan Ekli, Pozantı'da Şeref Dinç, Karaisalı'da Sezai Yılmaz, Aladağ'da Bayram Kabak, İmamoğlu'nda Savaş Ağca, Yumurtalık'ta Halim Özyürek, Saimbeyli'de Abdullah Esentürk, Feke'de Fikret Çilingir, Tufanbeyli'de Haydar Dömek tekrar 'İlçe Başkan adayı' olacaklar.

Karataş İlçe Başkanı Mete Başçı'nın yerine ise Ali Çetinkaya'nın aday olacağı öğrenildi.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Milliyetçi Hareket Partisi ilkeleri ve hassasiyetleri olan bir partidir. MHP bu kongre sürecinde de yine tek ses; tek yürektir. Kongrelerimizde birlik, beraberlik adına tek liste çıkarılması benimsenip kabul görmüş ve onaylanmıştır. Adana'mıza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Salgın nedeniyle vatandaşlar davet edilmeyecek

Başkan Bünyamin Avcı, Çin virüsü salgını nedeniyle kongrelere vatandaşların davet edilmeyeceğini, delegelerin ve görevlilerin ise sıkı tedbirler altında kongrede yer alacaklarını bildirdi.

Avcı "MHP'nin kongrelerinde kaybeden yoktur, kazanan ise şahıslar değil, partimizdir, teşkilatlarımızdır. Hepimizin görevi saflarımızı daha da sıklaştırmak, üç hilali Adana'da daha yükseklerde dalgalandırmaktır. Bununla birlikte 'Hedef 2023, lider ülke Türkiye' vizyonuna katkı sunmayı milli bir görev kabul ediyoruz. En sade mensubumuzdan, mahalle temsilcimize, delegelerimize, yöneticilerimize kadar bu şuur ve sorumluluğu taşıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin liderliğinde 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak' sloganıyla başlattığımız kongre sürecinden Allah'ın izniyle daha da güçlenerek çıkacağız." ifadesini kullandı.

MHP Adana'da ilçelerin kongre takvimi şöyle:

22 Ağustos 2020: Seyhan, Yüreğir, Kozan. 23 Ağustos 2020: Sarıçam, Çukurova, Ceyhan. 27 Ağustos 2020: Saimbeyli. 4 Eylül 2020: Aladağ, Karaisalı, Feke, Pozantı. 5 Eylül 2020: Karataş, Yumurtalık, İmamoğlu ve Tufanbeyli. - ADANA

Kaynak: İHA