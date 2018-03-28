MGK: Münbiç'te Teröristler Bölgeden Uzaklaştırılmazsa Türkiye İnisiyatif Kullanacak
MGK toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Münbiç'te teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanacak" denildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'de gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 4 saat 20 dakika sürdü.
MGK sonrası yazılı açıklama yayınlandı:
Münbiç'te teröristler bölgeden uzaklaştırılmazsa Türkiye inisiyatif kullanmaktan çekinmeyecektir. Fırat'ın doğusunda yuvalanan teröristlerle ilgili de Türkiye aynı kararlılık içindedir. Irak teröristleri engellemezse Türkiye engelleyecek.