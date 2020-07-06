MFÖ solisti Özkan Uğur, ikinci kez kanseri yendi Bir süre önce ikinci kez kansere yakalanan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, hastalığı yendi. Uğur, "2. kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım" dedi.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı.

MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, son raporlarının temiz çıktığını ve lenf kanserini yendiğini açıkladı. Uğur, ""İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu koronavirüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" dedi.

2013 YILINDA DA KANSERE YAKALANMIŞTI

Uğur'a ilk olarak 2013 yılında lenfoma teşhisi konulmuş ve sanatçı bu hastalığı yoğun tedavilerin ardından hastalığı yenmişti. MFÖ'nün solistlerinden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, 23 Nisan dolayısıyla Gülhane Parkı'nda verdikleri konserde Uğur'un ikinci kez kanser tedavisi gördüğünü ve bu yüzden aralarında olmadığını açıklamışlardı.

Kaynak: DHA