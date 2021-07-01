Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada yaralanan 4 liseli taburcu oldu

SİVAS'ta mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra içinde bulundukları otomobilin aydınlatma direğine çarptığı, 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan 4 lise öğrencisi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

SİVAS'ta mezuniyet fotoğrafı çektirdikten sonra içinde bulundukları otomobilin aydınlatma direğine çarptığı, 1 kişinin öldüğü kazada yaralanan 4 lise öğrencisi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

29 Haziran günü kente 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe Mesire Alanı yolu üzerinde meydana gelen kazada mezuniyet fotoğrafı çektirmek için mesire alanına giden Şehit Cemalettin Yılmaz Anadolu Lisesi öğrencisi bir grup, dönüş yolunda kaza geçirdi. Semih Talha Demirkıran (18) yönetimindeki 58 FV 268 plakalı otomobilin virajı alamayarak aydınlatma direğine çarptığı kazada Oğuzhan Şahin hayatını kaybetti. Talihsiz genç dün toprağa verildi. Aynı kazada sürücü ile birlikte yaralanan ve hastanelerde tedaviye alınan öğrenciler Sultan Bulut (17), Umeyir Mustafa Kandır (17) ve Emir Kaya (17) tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı