Mezun olduğu ortaokulun öğrencilerine görev yaptığı ilçeyi tanıttı

07.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:04

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, mezun olduğu Kayseri Yeşilhisar İlçesi Mithatpaşa Ortaokulu öğrencilerini kuruluşun ve kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçesinde misafir etti.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun ilk ve orta öğrenimini tamamladığı memleketi Yeşilhisar ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulu öğrencileri ilçeyi ziyaret etti.



Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç ile birlikte öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Abbasoğlu, kendisininde şuan öğrencilerimizin eğitim gördüğü okuldan mezun olduğunu, ziyaret için geldikleri Dumlupınar'ın ise Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklar olduğunu ifade ederek ilçemizin tarihi hakkında öğrencilerimizle bilgi paylaşımında bulundu.



Bunun yanı sıra öğrencilerimize milli ruhun aşılanmasında büyük önem taşıyan bu ziyaretin gerçekleşmesindeki çalışmalarından dolayı Okul Müdürü Mustafa Bahar ve öğrencileri yalnız bırakmayan Rehber Öğretmeni Münire Kübra Çoşkuner'e teşekkür ediyorum" dedi.



Öğrenciler daha sonra Dumlupınar, Büyükaslıhanlar ve Ağaçköy Şehitlikleri, Kırık Kağnı, Yüzbaşı Şekip Efendi Şehitliği, Zafertepe Anıtı ve Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nı ziyaret etti.



Öğrencilerimize Kurtuluş Savaşı'nın seyri, savaşın cereyan ettiği alanlar ve önemli olaylar, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Alan Klavuzu Recep Canik tarafından anlatıldı. Yapılan ziyaretlere İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç da eşlik etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA