Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
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Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu

Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat için organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir tarafından ilki düzenlenen "Mezopotamya Ödülleri Mardin" ile ünlü sanatçılar ve iş adamları bir araya geldi.

Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat için organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir tarafından ilki düzenlenen "Mezopotamya Ödülleri Mardin" ile ünlü sanatçılar ve iş adamları bir araya geldi. Görkemli gecede ödüller sahiplerini buldu.

Mardin'in kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir tarafından düzenlenen "Mezopotamya Ödülleri Mardin"' ile bir ilke imza atıldı. Tuğba Özay ve Şenol İpek'in sunduğu ödül törenine ünlü sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk, Fatih Bulut, gibi birçok ünlü sanatçı, bölgenin öne çıkan iş insanları ile fark oluşturanların katılımıyla Raymar Hotels Mardin'de gerçekleşti. Görkemli bir şekilde gerçekleşen ödül töreninde ünlü sanatçıların şarkılarına eşlik edildi.

Geceyle ilgili kırmızı halıda açıklama yapan ünlü sunucu Özlem Demir, gecedeki amaçlarının hiçbir zaman ticari kaygı olmadığını kaydetti. Demir, "Mezopotamya bölgesi ve Mardin benim için çok önemli bir yerdi, Mardin sevdam yaklaşık 12 yıl öncesine dayanıyor, yıllardır burada çeşitli organizasyonların eksikliğini fark ettiğim bir bölge. Sanat ve kültürünü de biraz ön plana çıkarmak istedik, Mehmet ile ortak karar aldık, burada bir ödül gecesi düzenlemeyi hedefledik, şuanda da hedeflerimize ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim gecedeki amacımız ticari amaç olmadı hiçbir zaman" dedi.

Organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ise, Mardin'de böyle organizasyon yapmanın zor olduğunu çok risk alarak Mardin'e güzel şeyler katma hedefleri olduklarını aktardı. Bozdağ, "Çok fazla ön yargı var güneydoğuda, o yargıları kırmak, güzel etkinlik yaparak bölgeye yeni soluk katmak istedik" diye konuştu.

En başarılı konut projesi ödülüne layık görülen iş insanlarından Rıdvan Aşar, Mardin'e yaptığı hizmetlerinin devam edeceğini ve kendine verilen ödüle layık gördükleri için programı düzenleyenlere teşekkür ettiğini söyledi.

En İyi çıkış yapan grup ödülüne layık görülen Zozan Sametoğlu, Mardin'de geç kalınmış bir gece olduğunu kaydederek, bütün iş insanlarının bir araya gelmesinin güzel bir gece çıkarttığını kaydetti. - MARDİN

Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu
Mezopotamya ödülleri coşkulu törenle sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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