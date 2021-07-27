Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi
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Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında portatif yüzme havuzu açıldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında portatif yüzme havuzu açıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bahçesinde kurulan portatif havuz, açılış töreninin ardından ilk misafirlerini ağırladı.

Çocuklar, antrenörler ve cankurtaran eşliğinde yüzme eğitimlerine başladı.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir, AA muhabirine, bakanlık tarafından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında tahsis edilen havuzların, Mezitli'nin yanı sıra Akdeniz, Toroslar, Tarsus ve Silifke ilçelerine de yerleştirildiğini söyledi.

Havuzdan, 8 ile 17 yaş arasındaki çocukların yararlanabileceğini belirten Demir, "Çocuklarımız portatif havuzlarımızda hem spor yapıyor hem de eğleniyorlar. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 25 bin çocuğumuza yüzme öğretmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi
Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi
Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi
Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi
Mezitli'de portatif yüzme havuzu hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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