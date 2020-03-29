Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor - Haberler
Saadet Yılmaz, Neşet Tarhan, Mezitli, Mersin, Güncel

Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kadınlar, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

29.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:55
Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde kadınlar, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında maske üretiyor.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin gönüllü kadınları Saadet Yılmaz ve Neriman Yıldız, yaşanan maske sıkıntısı nedeniyle harekete geçti. Mezitli Belediyesi'nin hammadde desteği sağladığı Yılmaz ve Yıldız, evlerinde maske dikimine başladı. İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak olan maskeler, önce özel bir hastaneye gönderilerek sterilizasyonu işleminden geçiyor, ardından belediye ekipleri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak virüsün yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Mezitlili gönüllü kadınların, ihtiyaç duyulan her zaman göreve hazır olduğunu söyleyen Saadet Yılmaz, "Arkadaşlar olarak ne yapabileceğimiz konusunu konuşurken yaşanan sıkıntıyı görerek maske üretmeye karar verdik. Nasıl ki, Kurtuluş Savaşında kadınlarımız en ön safta destek verdiyse, virüse karşı verdiğimiz savaşta da en önde olmalıyız. Belediye Başkanımız Neşet Tarhan da bize destek vererek hem hammadde hem de dikim sonrası dezenfekten işlemini özel bir hastanede yapılmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.

Türk halkının yardımseverliği ve dayanışmasıyla bu sorunun da üstesinden kısa sürede geleceğine inandıklarını ifade eden Neriman Yıldız ise "Biz Mezitli Belediyesi Gönüllüleri olarak her olayda belediyemize destek verdiğimiz gibi böylesi özel durumlarda da elimizi taşın altına koyuyoruz. Son günlerde haberlerde izlediğimiz maske bulunamama krizi bizi derinden etkiledi ve destek olmak istedik" diye konuştu.

Virüsün yayılmasına karşı Mezitli Belediyesi'nin bir dizi önlem aldığını belirten Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Bu çalışmalarının arasında bizi en çok mutlu eden şey ise 6 yıl önce harekete geçirdiğimiz gönüllülerin bu olayda ne denli önemli görev üstlendiğini görmek oldu. Gönüllülerimiz daha önce olduğu gibi korona virüsün yayılmasını engellemek adına harekete geçti. Gönüllü kadınlarımız bu virüs salgını dolayısıyla evlerinde hiçbir karşılık beklemeden maske üretiyorlar. Hastanelerimizde dezenfekten işlemini gerçekleştiriyor ve maske ihtiyacını gideriyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın Haberler
İstanbul Valiliği'nden çağrı: 48 saat boyunca evden hiç çıkmayın
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüste en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Arızalanırsa yenisiyle değiştirilecek
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı Haberler
Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket! Tüm maaşını Kovid-19 mağdurlarına bağışladı
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor Haberler
Halk sağlığı uzmanı vatandaşları uyardı: Eldiven yanlış kullanılıyor
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik Haberler
Bakan Selçuk: İnterneti olmayan öğrenciler için evlere takvim gönderdik
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne yapılacak?
Son dakika: Bakan Selçuk'a canlı yayında açıkça soruldu: Okullar 30 Nisan'a kadar kapalı, sonrasında ne...
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
İngiltere Başbakanı Johnson: İşler, iyiye gitmeden önce daha da kötüleşecek
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
ABD'den umutlandıran iddia: HIV ve meme kanseri ilacıyla 2 koronavirüs hastası iyileştirildi
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
İyileşen hastaların yarısının, 8 gün daha koronavirüsü yaymaya devam ettiği ortaya çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin yaş ortalaması belli oldu! En fazla ölüm 80-89 yaş aralığında
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fahrettin Koca bu fotoğrafı paylaştı ve halka teşekkür etti: Çok iyi başladık, devam edelim
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Fransa'dan koronavirüs açıklaması: Nisan ayının ilk 15 günü daha zor olacak
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Şehirler arası seyahat kısıtlaması, özel aracını kullananlar için nasıl olacak? İşte yanıtı
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Tarihe geçen kare! Koronavirüs hastasını dağ başına gömdüler, etrafında hiçbir canlı yok
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
Cumhurbaşkanı'nın imzaladığı kararla belediyelerden 3 ay kesinti yapılmayacak
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
İtalya'da koronavirüsten ölenlere ilişkin rapor hazırlandı! İşte en çok görülen hastalıklar
Gaziantep Valiliği 'Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı' iddialarını yalanladı
Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rüştü Reçber'in koronavirus testi pozitif çıktı
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Katar'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
İspanyol Prenses Maria Teresa koronavirüsten öldü
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Bartın Üniversitesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi virüse karşı tanı kiti için yerli enzim üretti
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haluk Levent'in başlattığı yardım kampanyasına ünlülerden destek yağdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Sıla Serdar Ortaç Chloe Loughnan Fahrettin Koca
Spor Fatih Terim Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Otobüs Futbolcu
Şu an buradasınız: Mezitli'de kadınlar evlerinde maske üretiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 12:39:25. #1.14#
title