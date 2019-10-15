Mezitli'de Dikİş'in Olsun projesi başladı

15.10.2019 14:13

MERSİN (İHA) – Mezitli'de, kadınlara dikiş eğitiminin verileceği 'Dikİş'in Olsun' projesi, Mezitli Soroptimist Kulübü, Mezitli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve bir dikiş makinesi firması işbirliği ile hayata geçirildi.



Mezitli Soroptimist Kulübü öncülüğünde gerçekleştirilen 'Dikİş'in Olsun' projesi kapsamında, Mezitli Belediyesi Atatürk Mahallesi Gönüllü Evinde ilk eğitimlere bu hafta başlandı. Kadınların dikiş eğitimlerine katkı sağlamak, temel dikim tekniklerini öğretmek amacıyla hayata geçirilen kursa kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitimlerde, dikiş kursu eğitmeni Esra Örgen tarafından, temel dikiş kuralları, kol ağzı ve yaka dikimi gibi birçok konuda bilgiler verilecek ve dikiş dikmenin incelikleri anlatılacak.



Her modülü yaklaşık 45 gün sürecek olan kursun açılışı dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz, kulübü kurucu başkanı Sembol Tarhan ile çok sayıda kulüp üyesi katıldı.



Etkinlikte konuşan Kulüp Başkanı Kaymaz, kulüp üyesi iş ve meslek kadınlarının her alanda kadının statüsünü yükseltmek amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi. Kaymaz, "Öncelikli amacımız, kız çocukları ve kadınların eğitimi, eğitim alan kadınların ekonomik olarak güçlenip kendi ayaklarının üzerinde durmaları ve kendi geleceklerine sahip çıkmaları. Bu çerçevede, yöre kadınlarımıza dikiş konusunda bilmeyenlere öğretmek, bilenlerin bilgilerini geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla yola çıktık" dedi.



Burada kurs alan kadınların ileride eğitimci olabilme fırsatlarının da bulunduğunu belirten Kaymaz, "İleride Halk Eğitim camiasında eğitimci olmak isteyen kadınların önünü açmak istiyoruz. Bugün başlayan kurslar sonrası sertifika alan kursiyerlerimiz, bu süreyi usta öğretici, kalfa ve çıraklık belgesi almak istedikleri takdirde alacakları eğitim saatinden düşülecektir. Kursumuzun başarıyla devam ederek sonuçlarının kursiyer kadınlarımıza faydalı olmasını dilerim" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA