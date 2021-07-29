Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu

Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin'in Mezitli ilçesinde, vatandaşların aileleriyle rahatça denize girmeleri için "Aile Plajı" oluşturuldu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, vatandaşların aileleriyle rahatça denize girmeleri için "Aile Plajı" oluşturuldu.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaz sıcağından bunalarak denize girmek isteyen ailelere yönelik Soli Pompeiopolis Parkı içerisinde plaj alanı oluşturulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlardan gelen talep üzerine aile plajı oluşturduklarını belirtti.

Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu
Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Adana, Mersin ve Antalya'daki yangınlarda 476 arazöz, 1904 personel halihazırda mücadele ediyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Tanju Özcan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Derya Uluğ Şeyma Subaşı Çağatay Akman
Spor Muslera Fatih Terim Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mezitli'de ailelere yönelik plaj alanı oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:55:53. #1.15#

title