Mezitli Belediyesi, 100. Yıl Tabiat Parkında yaşanan gelişmeleri paylaştı

20.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:03

Mezitli Belediyesi, Davultepe Mahallesindeki Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkında ilgili bakanlıklar tarafından sürdürülen mekansal planlama ve projeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın başkanlığında gerçekleşen bilgilendirme toplantısında, Mezitli Belediyesinin süreçte aldığı rol ve ilgili çevrelerin görüş ve önerileri dile getirildi. Mezitli Belediyesi meclis üyelerinin yanı sıra aralarında ilgili oda ve derneklerin yer aldığı sivil toplum örgütleri, üniversiteler, çevre kuruluşlarının katıldığı toplantıda, ihale sürecinden başlanarak kat edilen mesafe anlatıldı.



Mezitli Belediyesi meclis salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Yardımcısı Yaser Gündüz, katılımcılara, yaşanan süreç ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan planın ayrıntıları hakkında bilgi verdi.



Başkan Tarhan da toplantıda yaptığı değerlendirmede, Gümüşkum 100. Yıl Tabiat Parkının başta caretta caretta deniz kaplumbağaları ve endemik kum zambaklarının üreme alanı olması dolayısıyla son derece önemli bir yer olduğunu söyledi. Tarhan, "Nesli tükenmekte olan canlılarının yaşam alanı olmasıyla birlikte bölgenin en önemli tarafı mavi bayrak alabilecek değere sahip bir plajın projelendirilmesi ve kullanımıyla ilgili fikirlerimizi sunmak istedik. Konunun uzmanlarının fikirlerini alarak en doğru projenin uygulanması için çaba sarf ediyoruz. Doğru olmadığını düşündüğümüz konularda itirazlarda bulunuyoruz. Bugün hem ilgili sivil toplum kuruluşlarını hem de ilgili kurumları süreçle ilgili bilgilendirmek istedik. Mezitli Belediyesi olarak asli görevlerimizden birisi olan doğal güzelliklerin ve çevrenin korunması kapsamında hassas olmak durumundayız. Biz gerek nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan caretta caretta, yeşil deniz kaplumbağası ve endemik kum zambakları için gerekse vatandaşlarımızın buradan doğal güzelliği ile ücretsiz yararlanabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konuda farklı yerlerde yapılan iyi uygulamaları da öğrenerek önerilerimizi sunacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA