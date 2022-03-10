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MEZARLIKTA DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yaparak define arayan 4 şüpheli, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki mezarlıkta kazı yaparak define arayan 4 şüpheli, mahalle ve çarşı bekçileri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Şıhlar mahallesi Zafer Caddesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Gece saatlerinde devriye görevi yapan bekçiler, mezarlıkta kendilerini görünce kaçan şüphelileri fark etti. Takip sonrası şüphelilerden M.G. mezarlıkta, M.Ş. ise mezarlığa yakın bir evin bahçesinde yakalandı. Bölgede araştırma yapan bekçiler, 2 mezar ortasındaki ağacın altının define amacıyla kazma ve kürekle kazıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyeteki ifadelerinde, yanlarında 2 kişi daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine polis H.B. ile M.A.D.'yi evinde yakalayıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

MEZARLIKTA DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR

MEZARLIKTA DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR

MEZARLIKTA DEFİNE ARARKEN YAKALANDILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karahisar, Define, Güncel, Haberler

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