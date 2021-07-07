MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
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MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da meyve alım tesisinde bir işçinin toplanan vişneleri ayakkabılarıyla çiğnerken çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından olayla ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye para cezası uygulandı.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'e ait ürün toplama merkezinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işçiler meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişneleri stoklarken, bir işçinin ayakkabısıyla vişneleri çiğnediği anlar yer aldı. Diğer işçilerin kasalarla getirip, daha büyük bir kasaya doldurduğu vişnelerin üzerine bir işçinin ayakkabısıyla çıktığı görüldü. Burada toplanan vişnelerin meyve suyu yapılmak üzere fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

İNCELEME SONRASI CEZA

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müdürlük yetkilileri olayla ilgili incelemenin yapılmasının ardından işletmeye para cezası uygulandığını belirtti.

MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI
MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MEYVE SUYU YAPILACAK VİŞNELERİN AYAKKABIYLA ÇİĞNENDİĞİ GÖRÜNTÜLERE PARA CEZASI - Haberler
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