Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü
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Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü Ellerine eldiven takıp meyvelerin üstünde ayakkabı ile gezdiler Meyve suyu yapımı için toplanan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezdiler Görüntülerin çekildiği yerin sahibinin mahalle muhtarı olduğu ortaya...

- Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü

Ellerine eldiven takıp meyvelerin üstünde ayakkabı ile gezdiler

Meyve suyu yapımı için toplanan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezdiler

Görüntülerin çekildiği yerin sahibinin mahalle muhtarı olduğu ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesindeki meyve suyu tesisi ürün alım merkezinde ortaya çıkan mide bulandırıcı görüntüler sonrası Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntülerde işçilerin toplanan vişnelerin üzerinde ayakkabıları ile gezdikleri ve bunu da gülümseyerek yapmaları 'pes' dedirtti.

Olay, Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görüntüler beldede Aşağı Mahalle Muhtarı Ramazan Gökmen'in meyve suyu fabrikaları için oluşturduğu ürün toplama merkezinde çekildi. Deniz ve Mehmet isimli işçilerin çektiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntülerde meyve suyu yapımı için alımı yapılan vişnelerin üstünde ayakkabıları ile gezen işçiler bu işi bir de gülümseyerek yapıyor. Mide bulandırıcı görüntülerde toplanan meyvelerin ise Türkiye'nin ünlü meyve suyu fabrikalarına gönderildikleri öne sürüldü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçerken, işletmeye gerekli cezai yaptırımların uygulanacağı öğrenildi.

Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü
Meyve suyu tesisi ürün toplama merkezinde mide bulandırıcı görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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