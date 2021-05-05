- Mevsimlik tarım işçileri güvende
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- Mevsimlik tarım işçileri güvende

İhlas Haber Ajansı / ONUR NUYAN - Haberler | Yerel

- Mevsimlik tarım işçileri güvende Belediyeden mevsimlik işçilere sel kalkanı Mustafakemalpaşa Belediyesi, Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin önceki yıllarda karşılaştığı sel baskınlarının önüne geçmek için kalkan oldu.

- Mevsimlik tarım işçileri güvende

Belediyeden mevsimlik işçilere sel kalkanı

BURSA - Mustafakemalpaşa Belediyesi, Güneydoğu Anadolu'dan gelen mevsimlik tarım işçilerinin önceki yıllarda karşılaştığı sel baskınlarının önüne geçmek için kalkan oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın talimatı ile Ovaazatlı mahallesi kırsalında mevsimlik işçilerin güven içinde barınması için 9 dönümlük alan tahsis edildi. Tahsis edilen alan sağanak yağışlar sebebiyle sel baskınlarından etkilenmeyecek şekilde tasarlanırken güvenli bölgeye çadırlarını kuran yüzlerce işçinin korkusu son buldu.

2021 yılında üretim sezonunun başlamasıyla birlikte ilçeye gelen mevsimlik tarım işçilerinin sezon bitimine kadar yaklaşık 6 ay kalacaklarını söyleyen Başkan Kanar, önceki yıllarda yaşasan su baskınlarını hatırlatarak "Çocuklar son anda kurtarılmış ve yüzlerce aile mağdur olmuştu" dedi.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ovasında 1 milyon ton üzerinde domates üretimi ile ülke üretiminin yüzde 22'sinin karşılandığına dikkat çeken Başkan Kanar, "Bu üretimin sağlanmasında mevsimlik tarım işçileri önemli bir pay almaktadır. Önceki sezon olduğu gibi yine mevsimlik işçilerin yaşam standartlarını iyileştirmek için çalışıyoruz. Tahsis ettiğimiz 9 dönümlük alanda gerekli çalışmaları yaparak önlemlerimizi aldık" diye konuştu.

Her sezon Mustafakemalpaşa'ya geldiklerini söyleyen mevsimlik işçiler "Sel baskını korkusuyla yaşıyorduk. Artık böyle bir korkumuz kalmadı. Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

- Mevsimlik tarım işçileri güvende
- Mevsimlik tarım işçileri güvende
- Mevsimlik tarım işçileri güvende
- Mevsimlik tarım işçileri güvende

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR NUYAN

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