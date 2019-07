Mevsimlik işçilere sağlık ve eğitim hizmeti

Ordu'ya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelerek konaklama alanlarına yerleşen mevsimlik tarım işçilerine sağlık ve eğitim hizmeti veriliyor.

"Yeşil altın" olarak tanımlanan fındığın hasadı için Doğu ve Güneydoğu'dan yola çıkan binlerce mevsimlik işçi Ordu'da kendileri için hazırlanan geçici konaklama alanlarına geldi.

Ordu Valiliği tarafından Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanına yerleşen işçilere sağlık ve eğitim hizmeti verilmeye başlandı.

Bu kapsamda işçilere Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerince gezici diş aracında ağız ve diş sağlığı taraması yapılırken, iki doktor ile iki hemşire tarafından da poliklinik hizmeti sunuluyor ve anne adayların gebelik süreci takip ediliyor.

Fındık işçilerinin çocukları için ders zili çaldı

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütünce, Türkiye'de fındık tarımında çocuk işçiliğiyle mücadeleye yönelik sürdürülen proje kapsamında, işçilerin çocukları için eğitim olanakları da hazırlandı.

Çadır alanına kurulan okulda, mevsimlik işçilerin çocuklarına "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi" kapsamında görevlendirilen öğretmenler tarafından eğitim verilmeye başlandı.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, işçilerin konakladığı alanda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Erten, gazetecilere yaptığı açıklamada, fındık hasadı için Ordu'ya çok sayıda işçi geldiğini belirterek, gelen işçilerin mağdur edilmemesi için gereken önlemlerin alındığını söyledi.

Ordu Valiliğinin koordinatörlüğünde mevsimlik işçiler için çalışmaların yürütüldüğü bilgisini veren Erten, işçilere sağlık ve eğitimle ilgili çok önemli hizmetlerin sunulduğunu kaydetti.

"Eğitimi çocuk işçiliğiyle mücadelede en büyük araç olarak görüyoruz"

Okul öncesi eğitim ve okuma yazma konusunda yeterli bilgisi olmayanlara yönelik sınıflar oluşturulduğunu belirten Erten, "1'den 8'inci sınıflara kadar çocuklara burada Türkçe ve matematik gibi dersler veriyoruz. Biz burada eğitimi çocuk işçiliğiyle mücadelede en büyük araç olarak görüyoruz. Bilindiği üzere 16 yaşındaki çocukların fındık işçiliğinde bulunmamaları gerekiyor." dedi.

Öğrencilere sıcak yemek imkanı sağlandığını da aktaran Erten, alanın güvenlik ve temizlik hizmetinin de devletin imkanlarıyla sağlandığını dile getirdi.

Erten, "Burada ilçe sağlık müdürlüğü tarafından sahada her an hazır bulundurulan hekimlerimiz işçilere diş sağlığı ve poliklinik hizmet veriyor." şeklinde konuştu.

Kaymakam Erten, fındık işçileri için uygulanan projenin başarılı olduğunu, her geçen yıl projenin geliştirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA