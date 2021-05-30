Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
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Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Yaşam

Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı -"Çocuklarım tatlı uykularındaydı.

Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı

-"Çocuklarım tatlı uykularındaydı. Kuşlar gibi bağırdım. 'Çocuklarım kalkın, yanıyoruz' diye seslendim"

AMASYA - Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü evinin ırkçı saldırganlar tarafından kundaklandığı faciada iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, acı dolu o karanlık gecede yaşadıklarını anlattı. 28 yıldır dinmeyen acısına rağmen Türk ve Alman toplumlarına verdiği birlikte yaşamayı sürdürme mesajını yineledi.

Memleketleri Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünden Almanya'ya gidip orada yeni bir yaşam kurmaya çalışırken hafızalarında derin yaralar açan facia gecesi olanları anlatan Mevlüde Genç, "İşten gelmiştim, yorgundum, yatmıştım. Evimize molotof atmışlar. Gök gürlüyor zannettim, değilmiş. Kapıyı açık baktığımda ateş merdivenleri sarmış. Çocuklarım tatlı uykularındaydı. Kuşlar gibi bağırdım. 'Çocuklarım kalkın, yanıyoruz' diye seslendim. Allah bu acıyı kimseye vermesin" diye konuştu.

İnancı ve faciada kaybettiği kızları Gülsüm (27), Hatice (18), torunları Hülya ve Saime'nin ve yeğeni Gülistan'ın hatıralarıyla yaşama tutunduğunu anlatan 78 yaşındaki Genç, her yıl düzenlenen anma etkinliklerinde Alman yetkililerle çok defa bir araya geldiklerine değindi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile yaptığı görüşmeyi de şu sözlerle aktardı; "Ben şehit annesi olarak büyüğüm. Sizde Almanya'nın Cumhurbaşkanı olarak büyüksün. İkimize çok görev düşüyor. Gençleri sokaklardan toplamamız, birbirine düşman etmememiz lazım. Bu çocuklar bizim. Arkaya bakmayıp yeni bir sayfa açsınlar diye konuştum."

Saldırıyı düzenleyenler haricinde kimseye düşmanlığı olmadığını yineleyen Genç, "Türkiye doğduğum yer oldu. Almanya'da doyduğum yer oldu. Çocuklarımı yetiştirdim orada. Almanya'da Türkler olarak üçüncü, dördüncü nesle girdik. 'Çocuklarımız birbirine düşman olmasın, yan gözle bakmasın' diye mesajlar verdim" şeklinde konuştu.

Facianın 28. yılında Mevlüde ve Durmuş Genç çiftini köylerinde ziyaret eden Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andı. Sarı, Solingen'deki üzüntü verici facia gibi olayların bir daha yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti sürdüreceklerini söyledi.

Mevlüde Genç ile görüntülü görüşme gerçekleştiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın da acılarını paylaştığı aileye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını iletti. Aydın, dünyanın neresinde olursa olsun MHP'nin tüm varlığıyla soydaşların yanında olduğunu bildirdi.

Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı
Mevlüde Genç, Solingen'de 28 yıl önceki facia gecesini anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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