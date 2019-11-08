Mevlid Kandili mesajları - Mevlid Kandili nedir?

08.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:26

En hayırlı gün olan Cuma günü, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s)'ın doğduğu geceyi de içinde barındırıyor. Mübarek gün Mevlid Kandili ibadetleri, duaları ve mesajları araştırılıyor. Hadisli, dualı, kısa ve öz Mevlid Kandili mesajları ve Cuma mesajları haberimizde. Mevlid kandili ile ilgili hadisler…

ANLAMLI MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI – RESİMLİ MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandiller.

Gel ey Muhammed (SAV) bahardır, dualar ardında saklı, âminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi, mevlitten iner gibi gel gel. Bekliyoruz yıllardır. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun…

Bu mübarek günlerimizde mümin kullara, özel ve vazgeçilmez dostlara ailecek dualarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun.

Bu gece peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa SAV 'in dünyaya şereflendirdiği gecedir O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyelere ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman edip, gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Seviyoruz seni ey Nebi! Yıpranmış vakitlerde yıpranmayan tek gül olduğun için. Mevlid kandili mübarek olsun.

Kandil gecesinin kıymeti çoktur. Kur'an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok'tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan…

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlit Kandiliniz Mübarek olsun.

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Yüce allah'ın rahmeti ve bereketi her zaman sizinle olsun, gönül güneşiniz hiçbir zaman solmasın, yüzünüz hep aydın olsun, kabriniz nurlarla dolsun, makamınız Firdevs dualarınız kabul olsun inşallah. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim. allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunmuş olacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol miktarda oranda yararlanacağı ümit, refah ve müjde gecesidir. Kandiliniz ve cumanız hayırlı, dualarınız kabul olsun!

Allah'in rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun…