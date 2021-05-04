Mevlana dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Mevlana dizisi oyuncu kadrosu açıklandı mı?

Merakla beklenen Mevlana dizisi ile ilgili ayrıntılar gün geçtikçe gelmeye devam ediyor. Peki Mevlana dizisi ne zaman başlayacak? Mevlana dizisi başrolü kim olacak? Mevlana hangi kanalda başlıyor? Mevlana dizisi kaç bölüm olacak belli oldu mu? Tüm detaylara kısaca haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mevlana dizisi başlıyor mu? Mevlana ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Mevlana dizisi oyuncu kadrosu açıklandı mı? Mevlana başrolünde kim var? Hz. Mevlana'yı kim canlandıracak?

MEVLANA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih netleşmedi. Fakat dizinin yayınlanacağı kanal belli oldu. Dizinin TRT 1 kanalında yayınlanacağı tahmin edilmektedir.

MEVLANA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mevlana dizisinin başrolü için Timuçin Esen'le görüşüldüğü belirtildi. Henüz dizi hakkında net bir bilgi yer almasa da Hz. Mevlana'yı canlandıracak kişinin Timuçin Esen olacağı tahmin ediliyor. TV100 yazarı Birsen Altuntaş'ın haberine göre Mevlana dizisinin yan ve önemli rolleri için de Kaan Yıldırım ve Belçim Bilgin ile görüşüldüğü belirtildi.

HZ. MEVLANA KİMDİR?

Muhammed Celâleddîn-i Rumi veya kısaca bilinen adıyla Mevlânâ (Farsça: ??????, "efendimiz", 30 Eylül 1207 - 17 Aralık 1273), 13. yüzyılda yaşamış Fars Sünni Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Kendisinin etkisi yalnızca bir ulusla veya etnik kimlikle sınırlı kalmayarak pek çok farklı millete ulaştı; manevi mirası İranlılar, Tacikler, Türkler, Rumlar, Peştunlar, Orta Asyalı Müslümanlar ve Güney Asyalı Müslümanlar tarafından benimsenerek yedi yüzyılı aşkın bir süredir takdirle karşılandı. Şiirleri dünya çapında onlarca dile birçok kez çevrildi ve zaman zaman çeşitli farklı biçimlere dönüştürüldü. Kıtaları aşan etkisi sayesinde günümüzde ABD'de "en çok tanınan ve en çok satan şair" hâline geldi.

Mevlânâ, eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme aldı ancak bunun yanı sıra nadiren Türkçe, Arapça ve Rumca kullanmayı da tercih etti. Konya'da yazdığı Mesnevî, Fars diliyle yazılmış en büyük şiirlerden biri olarak kabul gördü. Eserleri, yazıldığı orijinal hâliyle günümüzde hâlen Büyük İran'da ve Farsça konuşulan yerlerde okunmaktadır. Eserlerinin çevirileri ise özellikle Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Güney Asya'da yaygın bir şekilde okunmaktadır.