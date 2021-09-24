Mevlana'dan etkilenen ABD'li Katolik papaz Müslüman olup Konya'ya yerleşti

ABD'de Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanışan Fenter, Dünyaca tanınan tasavvuf âlimi Mevlana ve İslam diniyle ilgili bilgileri almaya başladı ve böylece İslam'a geçiş sürecine girdi.

ŞEB-İ ARUS TÖRENİNDEN ETKİLENEN FENTER İSLAMİYETİ SEÇTİ

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde 1955'te dünyaya gelen ve Los Angeles'ta büyüyen Fenter, ailesinin isteğiyle Katolik okuluna giderek papaz oldu. Akademik eğitiminin sonunda profesör olan Fentez, üniversitelerde din eğitimi vermeye başladı. Eğitimlerine ve profesör olmasına rağmen içinde bir boşluk olduğunu hissetmeye başlayan ve arayışlara giren Fenter 2004 yılında ABD'de Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru ile tanıştı. Bayru'nun daveti üzerine 2005'te geldiği Konya'da Şeb-i Arus törenlerini izledi. Şeb-i Arus töreninden ve atmosferinden etkilenen Fenter, 2006 yılında Müslüman oldu.

HAYATIMI ARAYIŞLA GEÇİRDİM

Çocukluğundan itibaren iyi bir Hristiyan olarak yetiştirildiğini anlatan Fertez, " Rahipliği öğrenmek için ruhban okuluna gittim. Tanrı'ya inanıyordum ama bir şeyler doğru değildi.Öğrencilerime öğretmeye çalıştığım bilgiler bana hiç mantıklı gelmiyordu. Hayatımı arayışla geçirdim" sözlerini söyledi.

MEVLEVİLİĞİ DAHA İYİ YAŞAYABİLMEK İÇİN KONYA'YA YERLEŞTİ

Törenlerde tanıştığı'Mevlevi Dedesi'Nadir Karnıbüyük'ten İslamiyet ve Mevlevilik hakkında dersler alan Fertez Mevlana'ya daha yakın olmak için Konya'ya yerleşti.

Fertez Konya'ya yerleşmesiyle ilgili şu sözleri söyledi:

"Artık biliyordum ki; Mevlana yolu, Muhammed yolu. Gerçeğin bu olduğunu bildiğim için de bir sonraki yıl Müslüman oldum. Mevlana'ya yakın olmak için Konya'ya yerleştim. Olmam gereken yer burası."

HAZRETİ MEVLANA KİMDİR?

Muhammed Celâleddîn-i Rumi (30 Eylül 1207 - 17 Aralık 1273),bilinen adıylaMevlânâ 30 Eylül 1207 tarihinde Horasan'ın Belh bölgesinde, günümüzde Afganistan sınırları içinde kalan Belh şehrinde doğmuştur. 13. yüzyılda yaşamış Fars,Sünni, Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Kendisinin etkisi yalnızca bir ulusla veya etnik kimlikle sınırlı kalmayarak pek çok farklı millete ulaştı, yedi yüzyılı aşkın bir süredir takdirle karşılandı. Şiirleri dünya çapında onlarca dile birçok kez çevrildi ve zaman zaman çeşitli farklı biçimlere dönüştürüldü. Kıtaları aşan etkisi sayesinde günümüzde ABD'de "en çok tanınan ve en çok satan şair" hâline geldi.

İslam tasavvufunun en önemli ve en büyük yapıtı kabul edilen Mesnevi'yi yazan Mevlana,Mesnevî bittiği zaman yaşlanmış ve sağlığı bozulmuştu. 17 Aralık 1273'te de öldü. Mevlânâ'nın vefat ettiği gün olan 17 Aralık, düğün gecesi anlamına gelen ve sevgilisi olan Rabb'ine kavuşma günü olduğu için 'Şeb-i Arûs' olarak anılır.

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