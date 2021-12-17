Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri (1)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, milyonlarca insan suya, gıdaya, ilaca ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. İnsanlar farklılıklarından ötürü birbirlerini düşman görüyor. Böyle bir ortamda insanları sevgiye, iyiliğe ve adalete davet eden Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesiz olmasın." dedi.

Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde, Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad etti.

İnsanlığın zor bir süreçten geçtiğini, dünyayı sarsan Kovid-19 sürecinde ağır bir imtihan ile karşılaşıldığını belirten Ersoy, "Bu zorlu süreç bize zorda kalan insanın sınandıkları karşısında nasıl fıtratından uzaklaşıp bencilce davranmaya, dayanışmadan, paylaşmadan uzaklaşacağını gösterdi. İnsanlığın hakikatten sapması olarak görülecek bu menfi davranışlar karşısında Anadolu coğrafyasını kendisine vatan bellemiş milletin evlatları olarak bizler, bu zor süreçte elimizden geldiğince insan olmanın bilinciyle hareket etmeye çalıştık." diye konuştu.

"Büyük tarihsel yürüyüşün manevi liderleri de Mevlana'dır, Yunus'tur"

Ersoy, Anadolu insanının mayasında olan bu dayanışma, hoşgörü, kardeşlik, paylaşma kültürünün yüzyıllardır var olmaya devam ettiğini kaydetti.

Bir duvarın tuğlaları gibi milleti bir arada tutan mayanın; Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş Veli'lerin eliyle hayat bulduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Onlar bize hayata sevgiyle, merhametle, adaletle, diğerkamlıkla bakmayı öğrettiler. Her şeyin başının muhabbet olduğunu biz bu büyük velilerden öğrendik. Şairin dediği gibi 'Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl'. İşte bu muhabbet ile biz tarihin en zor sınavlarının üstesinden gelebildik. ve yine bu muhabbet ile bugün yaşadığımız tüm zorlukları hep birlikte aşacağız. Çünkü bu toprağın hamurunda sevgi, muhabbet ziyadesiyle mevcuttur. Tüm dünya bireyselliğin, bencilliğin kıskacında zorluk çekerken, bu toprağın kadim milleti toplumsal dayanışma ruhuyla her zaman güçlü bir şekilde var olmayı, ayakta kalmayı becermiştir. Yüzyıllardır bu topraklarda büyük destanlar yazan, cesaretiyle cihana hükmeden ecdadımız, sevgisi, merhameti ve adalet anlayışıyla da gönülleri fethetmiştir. İşte bu büyük tarihsel yürüyüşün manevi liderleri de Mevlana'dır, Yunus'tur ve daha nice gönül erenleridir."

"İnsanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğu açık"

Ersoy, Hazreti Pir'in çağları aşan kardeşlik çağrısına her daim kulak verilmesi gerektiğini, O'nun öğretilerini hayatın vazgeçilmez düsturu haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anmanın 700 yıl önce yaşamış bir tarihsel şahsiyeti anmanın ötesinde, her yönüyle anlamak ve bu çağa taşımakla mümkün olacağına dikkati çeken Erson, "Unutmamalıyız ki bugün dünyanın içinde bulunduğu durum, insanlığın onun merhamet ve muhabbet çağrısına daha fazla ihtiyaç duyduğunu açık bir şekilde göstermektedir. Bu çağrıyı, bu mesajı zaman, mekan, sınır tanımadan farklı coğrafyalara, farklı toplumlara ulaştırmak ise bizin en temel görevlerimiz arasında yer almaktadır." diye konuştu.

"O'nun mesajlarını dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz"

Ersoy, insanlığın, Mevlana'nın çağrısına muhtaç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemen hemen her gün dünyanın dört bir yanından acı haberler işitiyoruz. Çocuklar babasız kalıyor, kadınlar eşlerini kaybediyor. İnsanlar evlerini terk edip zorunlu göç etmek zorunda kalıyor. Köyler yakılıyor, şehirler bombalanıyor, milyonlarca insan suya, gıdaya, ilaca ulaşmakta büyük zorluklar yaşıyor. İnsanlar farklılıklarından ötürü birbirlerini düşman görüyor. Böyle bir ortamda insanları sevgiye, iyiliğe ve adalete davet eden Mevlana'nın mesajını kıtaları aşarak dünyanın dört bir yanına ulaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğimizden kimsenin şüphesiz olmasın. Böyle bir değere sahip olduğumuz için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Özellikle genç kardeşlerimizi medeniyetimizin bu köklü şahsiyetleriyle buluşturmak ve onları Mevlana Hazretlerinin düşünce yapısı ve ahlak anlayışıyla yetiştirmek adına ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Tören

Konuşmaların ardından törende, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın Tasavvuf Müziği Konseri'nin ardından Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı ve Yazar Ömer Tuğrul İnançer "Mesnevi Sohbeti" yaptı.

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.