Mevlana 800 Yıldır Barış ve Dostluk Işığını Dünyaya Yayıyor"

- Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel'in konuşması

Afganistanlı araştırmacı Şukufe Ekberzade'nin konuşması

İranlı tasavvuf müziği sanatçısı Abdullah Abdi'nin dinleyicilere Mevlana'nın Mesnevi'sinden parçalar seslendirmesi Selçuk Üniversitesi Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, Mevlana Celaleddin Rumi'nin eserleri ve düşünceleriyle 800 yıldan bu yana tüm dünyaya irfan, barış, dostluk ve merhamet ışığını yaydığını söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye, Afganistan, Tacikistan ve İranlı akademisyenlerle Mevlana üzerine çalışma yapan araştırmacıların katılımıyla Uluslararası Mevlana Sempozyumu düzenlendi.

Temizel, Suruş-i Mevlana Kurumu tarafından organize edilen sempozyumda, barış, dostluk ve merhamet gibi güzel kelimelerin insanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar hep var olduğunu belirtti.

Bu kavramlara kutsal kitapların yanı sıra irfani, felsefi, hikmet, sosyal, ahlaki ve edebi kitaplardan da aşina olduklarını belirten Temizel, şöyle devam etti:

"İrfan edebiyatında barış, dostluk ve merhamet kelimelerine özel önem verilmiştir. Arifler ve şairler eserlerinde defalarca insanlara bu konularda öğütlerde bulunmuştur. Mevlana Celaleddin Rumi, 13'üncü yüzyılda yaşayan en fazla tanınan ve en önemli ariflerdendir. Mevlana değerli eserleri ve engin düşünceleriyle 800 yıldan bu yana irfan, barış, dostluk ve merhamet ışığını tüm dünyaya yaymaya devam ediyor."

"Mevlana Celaleddin bir savaş kurbanıdır"

Afganistanlı araştırmacı Şukufe Ekberzade de barış, kardeşlik ve sulh gibi kavramların varlıklar arasındaki dostluk kanallarının oluşması için birer vasıta olduğunu ifade ederek, "Bunlar düşmanlık ve ayrışma kelimelerinin karşıtıdır. Bölgemiz Afganistan, sürekli olarak savaşların merkezi olmuştur. İktidar ve ideolojik iç savaşlar bunun en bariz örnekleridir." diye konuştu.

Kaynak: AA