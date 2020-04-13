MEÜ'de biri profesör 3 sağlık çalışanı Kovid-19 tanısıyla karantinada
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, biri profesör 3 sağlık çalışanının, korona virüs tanısıyla karantinaya alındığı bildirildi.
13.04.2020 20:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:26
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, biri profesör 3 sağlık çalışanının, korona virüs tanısıyla karantinaya alındığı bildirildi.
MEÜ Rektörü Ahmet Çamsarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli sağlık çalışanlarımız, her biriniz bizim için çok önemlisiniz. Lütfen önlemlere tam uyarak görevimizi yapalım. Bugün itibariyle biri profesör hocamız olmak üzere üç sağlık çalışanımız 'Kovid+' olarak izlenmekte" ifadelerini kullandı. - MERSİN
Kaynak: İHA