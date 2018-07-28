Metwo Akımı Büyüyor: Ben de Irkçılığa Uğradım

İNGİLTERE'NİN Arsenal takımında forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in ırkçılığa maruz kaldığı gerekçesiyle Almanya Milli Takımı'nı bırakmasının ardından ülkedeki tartışmalar devam ediyor.

Sanatçılardan gazetecilere, öğrencilerden siyasetçilere göçmen asıllı binlerce kişi, "MeTwo" etiketiyle ülkede yaşadıkları ayrımcılık hikayelerini paylaşarak yeni bir akım başlattı.

'DENİZCİNİN EVİ DENİZDİR'

Der Spiegel dergisinin Viyana muhabiri Hasnain Kazim, sınır dışı kararlarındaki sebeplerin anlamsızlığına dikkati çekerek, "Babam bir kargo gemisinde kaptanlık yapıyordu. 1980'lerde bir mahkeme kararıyla bizi ülkeden atmak istediler. Gerekçe olarak da 'bir denizcinin evi denizdir' denmişti" ifadelerini paylaştı ve bunun bir şaka olmadığını, kararın halen elinde olduğunu belirtti. Kazım ayrıca bir otobüs durağında başından geçen olayı da "Bütün beyazlardan sonra otobüse binme sırası bana gelince şoför sırıtarak kapıyı kapatmıştı" diye yazdı.

MİLLETVEKİLİNE: 'PASAPORTU NEREDEN ALDIN'

Yeşiller Partisi eski milletvekili Özcan Mutlu da milletvekili olduğu dönemde Federal Meclis delegasyonuyla Güney Afrika'dan döndüklerinde Frankfurt'taki pasaport kontrolünde polisin diplomatik pasaportu nerden aldığını kendisine sorduğunu, heyette bulunan milletvekili arkadaşlarının polise durumu anlattığını aktararak yaşadığı ayrımcılığa işaret etti.

DEDEM DE GUMMERSBACH'LI

Ekrem Şenol adlı kullancı da kendisinin kökeniyle ilgili sorulan ayrımcı soruyu şu paylaşımda özetledi: "Nerelisiniz? Gummerbach. Hayır kökeniniz? Gummersbach. Hayır aileniz? Gummersbach. Tamam peki dedeleriniz? Gummersbach."

UYUM VE DIŞİŞLERİ BAKANLARI DA DAHİL OLDU

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir ve Uyum Bakanı Düzen Tekdal'ın da #MeTwo hareketine için Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas "Almanya'da ırkçılığın artık sorun olmadığını düşünüyorsanız, #MeTwo tweetlerini okumanızı tavsiye ederim. Burada kaç kişinin konuştuğunu görmek etkileyici ve acı verici. Sesimizi onlarla birlikte yükseltelim; ırkçılığa karşı her zaman, her yerde" ifadelerini paylaştı.

AYRIMCILIĞA UĞRAYANLARI SESİ OLDU

Türkiye kökenli 24 yaşındaki Ali Can'ın, Mesut Özil'in yaşadıklarından sonra başlatmaya karar verdiği MeTwo akımı Almanya'da gündelik hayatta ayrımcılığa uğrayan azınlıkların sesine dönüştü.