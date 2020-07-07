Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
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Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, metruk binada çıkan kavgada arkadaşı Mehmet Zaman (45) tarafından bıçaklanan Hakan Arslan (45) hayatını kaybetti.

Metruk binada çıkan kavgada arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
07.07.2020 20:23 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:35

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, metruk binada çıkan kavgada arkadaşı Mehmet Zaman (45) tarafından bıçaklanan Hakan Arslan (45) hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve kısa sürede yakalanan Zaman, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Turgutreis Mahallesi'nde bulunan metruk binada meydana geldi. İddiaya göre birlikte kalan ve alkol aldıkları öne sürülen Hakan Arslan ile Mehmet Zaman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Zaman, cebinden çıkardığı bıçağı Arslan'a sapladıktan sonra kaçtı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Arslan'ın cenazesi Bodrum Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Arslan'ı bıçakladıktan sonra kaçan Zaman ise kısa süre sonra jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zaman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA

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